Москва, , 10:56 — REGNUM Число граждан РФ, использующих пластиковые банковские карты, упадет до определенного уровня, и это отразится на доходности российского финансового сектора, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 9 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что жители РФ начали массово отказываться от использования пластиковых банковских карт.

Банковские карты lcb

«Я думаю, что этот тренд имеет свои ограничения. Люди уже привыкли, и если есть деньги и они научились соблюдать минимальные меры предосторожности, то они продолжат пользоваться картами. Да, число тех, кто использует банковские карты, упадет до некоторого уровня, а потом падать перестанет, — сказал Делягин. — Безусловно, для финансовой сферы РФ это будет очень болезненно, это удар по карману. Но это не вызывает никакого сочувствия. Не задирайте цены и не дерите комиссию за всё. И тогда всё будет хорошо».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, во II квартале 2020 года число депозитных и кредитных карт, которыми пользовались жители России, упало на 4,5 млн.

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