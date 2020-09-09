Москва, 9 сентября 2020, 10:56 — REGNUM Число граждан РФ, использующих пластиковые банковские карты, упадет до определенного уровня, и это отразится на доходности российского финансового сектора, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 9 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что жители РФ начали массово отказываться от использования пластиковых банковских карт.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, во II квартале 2020 года число депозитных и кредитных карт, которыми пользовались жители России, упало на 4,5 млн.
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