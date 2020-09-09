Москва, , 10:54 — REGNUM В России государство почти никак не борется с ростом мошенничеств вокруг банковских карт, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 9 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в России отметили рекордное сокращение количества используемых пластиковых банковских карт.

«Здесь сыграли свою роль два фактора. Во-первых, падение доходов граждан. Если денег нет, то как пользоваться картой? Кредитная карта в такой ситуации становится ловушкой и билетом на тот свет, — сказал Делягин. — А во-вторых, это безумный рост мошенничеств, с которыми государство не борется никак. Причем не борется принципиально. Даже Сбербанк просто предупреждает о мошенничествах, но, как я понимаю, не обращается в полицию и не предпринимает усилий для того, чтобы найти этих мошенников, которые действуют от его имени. А мошеннические call-центры, между тем уже стали целой индустрией, которая вытягивает деньги, представляясь сотрудниками Сбербанка».

Таким образом, как пояснил Делягин, всё, что связано с пластиковой картой, становится источником опасности.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Центробанка, во втором квартале 2020 года число депозитных и кредитных карт, которыми пользовались жители России, упало на 4,5 млн единиц.

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