Москва, 9 сентября 2020, 10:54 — REGNUM В России государство почти никак не борется с ростом мошенничеств вокруг банковских карт, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 9 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в России отметили рекордное сокращение количества используемых пластиковых банковских карт.
Таким образом, как пояснил Делягин, всё, что связано с пластиковой картой, становится источником опасности.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Центробанка, во втором квартале 2020 года число депозитных и кредитных карт, которыми пользовались жители России, упало на 4,5 млн единиц.
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