Москва, , 10:49 — REGNUM Цены на кроссоверы QX60 и QX80 японской компании Infiniti выросли в России на 20 — 30 тысяч рублей. Об этом 9 сентября сообщает портал «Цена Авто».

Журналисты отмечают, что модели QX60 и QX80 стали дороже на 0,6 — 0,9% по сравнению с прежней стоимостью. Так, цена на начальную версию Infiniti QX50 теперь составляет 3 210 000 рублей — на 20 тысяч рублей больше, чем прежняя стоимость. Остальные комплектации кроссовера подорожали на 30 тысяч рублей.

Диапазон цен на модель QX60 теперь составляет от 3 575 000 до 4 220 000 рублей.

Напомним, в начале августа 2020 года кроссоверы Infiniti QX50 и QX60 подорожали в России на 20 и 40−45 тысяч рублей соответственно.

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