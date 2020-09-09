Джакарта, , 09:22 — REGNUM Потенциал добычи нефти и газа в Индонезии привлек внимание одной из крупнейших в мире американской независимой нефтегазовой компании EOG Resources, сообщает Antara.

Издание отмечает, что успех в привлечении новых инвесторов показывает, что нефтегазовый потенциал Индонезии по-прежнему считается очень привлекательным.

В июле 2019 года представители EOG Resources две недели находились в Индонезии, чтобы более подробно обсудить шаги, которые необходимо предпринять для инвестирования в проект.

Как сообщало ИА REGNUM, столица Индонезии Джакарта предлагает инвесторам из Сингапура присоединиться к пяти инвестиционным проектам.

Подробнее в материале: Столица Индонезии ищет новых инвесторов в Сингапуре