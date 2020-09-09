Пекин, , 09:11 — REGNUM Дилеры немецкой компании Mercedes-Benz в Китае приступили к продажам модели G-Class с 258-сильным мотором рабочим объёмом два литра. Об этом сообщается на сайте Motor.ru.

Отмечается, что новинка, ориентированная на рынок КНР, станет самой маломощной и бюджетной в линейке марки. Таким образом, владельцам G-Class в Китае не придётся платить налог на роскошь.

Под капотом авто установлен турбированный мотор M264, который может ускоряться до 100 км/ч за восемь секунд. Силовой агрегат работает вместе с 9-скоростным автоматом и приводом 4×4 с тремя блокировками дифференциалов.

Модель укомплектована информационно-развлекательным комплексом MBUX, шестнадцатью динамиками, мультиконтурными креслами с электроподогревом, вентиляцией и функцией массажа.

Новый G-Class стоит от 1 429 800 юаней (около 15,7 млн рублей).

Ранее компания Mercedes-Benz провела официальную премьеру трёх новых авто S-Class. Модели S500 и S580 снабжены умеренно-гибридным движком, а S580e идёт с подключаемым гибридным агрегатом.

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