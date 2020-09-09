Барнаул, , 08:55 — REGNUM В Алтайском крае на территорию бывшего тракторного завода в Рубцовске (АТЗ), который во времена СССР являлся крупнейшим сельскохозяйственным предприятием, зашли предприниматели из Нижнего Новгорода. Платой за работы по рекультивации станет то, что они найдут в земле. Как сообщают «Вести-Алтай», изучив спутниковые снимки, бизнесмены выяснили, что каждый кубометр почвы на территории бывшего Алтайского тракторного завода буквально напичкан элементами из чёрных и цветных металлов, остатками бетонных конструкций и прочим мусором, объем которого, только по предварительным оценкам, составляет около 30 тысяч тонн.

Добыча Охотников за металлом на территории бывшего Алтайского тракторного завода Цитата из видео

Генеральный директор компании-рекультиватора (г. Нижний Новгород) Дмитрий Добрынский заявил, что проект по извлечению металла из почвы является экономически выгодным: все отходы можно выгодно отправить на вторичную переработку.

Добыча Охотников за металлом на территории бывшего Алтайского тракторного завода Цитата из видео

Напомним, АТЗ был одним из крупнейших предприятий сельхозмашиностроения во всём Советском Союзе. В годы войны сюда эвакуировали Харьковский, Одесский, Сталинградский тракторные заводы. Гусеничные машины Т-4 здесь выпускали ещё в начале двухтысячных, а в 2011 году предприятие прекратило своё существование.

Рекультивировать бывшие производственные площади городскую администрацию уже несколько раз обязывал суд, но денег на это в рубцовской казне не нашлось.

Как уже сообщало ИА REGNUM, под угрозу полного краха одно из крупнейших предприятий Алтайского края — ОАО «ПО «Алтайский моторный завод» — попало осенью 2009 г. Постоянная тенденция ухудшения финансово-экономического состояния ОАО «ПО «АМЗ», сокращения численности персонала и ликвидации производственных мощностей, происходила несколько лет.

Тогда местные чиновники отмечали, что для ОАО «ПО «АМЗ» отрицательными последствиями мирового финансового кризиса стало падение покупательской способности потребителей, что, в свою очередь, привело к сокращению производства по всему концерну.

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