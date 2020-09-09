Москва, , 07:38 — REGNUM Входящая в группу «Аллтек» управляющая компания «Востокуголь» обратилась в арбитраж Московской области с заявлением о собственном банкротстве. Иск о несостоятельности суд оставил без движения из-за недочётов до 28 сентября 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

Подан иск о банкротстве Kad.arbitr.ru

Заявление поступило в арбитраж 24 августа 2020 года. В качестве основания фигурирует долг в размере 161,5 млн рублей. Судья Журкина отметила, что уплата госпошлины прошла с нарушениями, и дала время на устранение недочётов.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Управляющая компания «Востокуголь» создана в августе 2014 года. В компании 50% доли было за миллиардером Дмитрием Босовым, погибшим в мае 2020 года. Его наследницей является Катерина Босов. 50% доли в активе в ЕГРЮЛ числится как собственная доля общества.

По данным с официального сайта «Востокугля», под управлением компании находятся проекты в Бурятии (строительство «Северомуйского тоннеля-2»), Амурской области — Сугодинско-Огоджинское угольное месторождение и Приморском крае — угольный терминал «Вера».

Напомним, «Аллтек», в которую входят крупные угледобывающие активы России, в том числе «Сибантрацит», была основана Дмитрием Босовым. Миллиардер в мае 2020 года был найден мёртвым в своей загородной усадьбе. На сегодня в судах идут разбирательства, связанные с активами группы. Среди истцов фигурирует и партнёр Босова — бизнесмен Александр Исаев. В конце августа 2020 года он через суд вернул себе половину доли в ООО «УК «Востокуголь», которая была реализована представителем по доверенности.