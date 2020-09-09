Казань, , 07:01 — REGNUM Арбитраж Татарии 13 ноября 2020 года рассмотрит требование банкрота «Татагропромбанка» к бывшему министру финансов Татарии, экс-депутату Госсовета РТ и экс-главе правления «Татфондбанка» Роберту Мусину. Если суд удовлетворит претензии, то долги бывшего банкира вырастут ещё на 1,058 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Требование о включении в реестр кредиторов Мусина суммы 1 058 951 765,29 рубля заявил конкурсный управляющий банка, так как кредитная организация была аффилирована с ответчиком и входила в одну банковскую группу с ТФБ, главой правления которого был Роберт Мусин. Ранее суд отказался наложить арест на имущество последнего, как обеспечительную меру, заявленную в рамках банкротного дела «Татагропромбанка». Суду также предстоит рассмотреть заявление о взыскании с ранее контролировавших банк лиц убытков в размере 1,2 млрд рублей.

Напомним, «Татагропромбанк», который через одного из акционеров был аффилирован с Мусиным, лишился лицензии более трёх лет назад. На март 2017 года по размеру активов он был на 400-м месте в России. Среди причин отзыва лицензии регулятор называл «финансовую дыру» на 0,6 млрд рублей, которая стала результатом доформирования резервов двух банков из одной банковской группы — «Интехбанка» и «Татфондбанка». Все три банка стали банкротами. Долги «Татагропромбанка» на начало августа 2020 года перед 138 кредиторами превышают 1,783 млрд рублей.

Роберт Мусин как физлицо также признан банкротом и является фигурантом уголовного дела, идёт формирование реестра кредиторов. «Интехбанк» и ТФБ также заявили многомиллиардные претензии к бывшему министру.