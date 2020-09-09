Вашингтон, , 06:34 — REGNUM Новую версию законопроекта о дополнительных мерах стимулирования американской экономики в ситуации с пандемией коронавируса предложили представители республиканской партии в сенате США, заявил журналистам сенатор Митч Макконнелл, который и внес этот пакет.

Согласно документу, предлагается, что государство должно выделить до $500 млрд на помощь различным секторам. Так, на поддержку школ в случае принятия законопроекта будет выделено $105 млрд, а $31 млрд — на дальнейшие исследования по вакцине против коронавируса. Еще $16 млрд должны быть израсходованы на проведение анализов.

Кроме того, в документе прописано выделение средств для выплат гражданам США в качестве пособия по безработице.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что готов дополнительно предоставить из бюджета сумму в $300 млрд на реализацию мер по стимулированию американской экономики после одобрения со стороны Конгресса.

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