Нью-Йорк, США, , 06:17 — REGNUM Экономика России оказалась устойчивой к «коронавирусному» кризису лучше, чем экономики других стран, и по итогу всего периода её перспективы будут не столь печальными, как ожидалось. Об этом сообщает 8 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на прогнозы экономистов.

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Они отмечают, что в 2020 году ВВП России может сократиться только на 4,8%, то есть вдвое меньше того, чего ожидало правительство РФ сразу после начала пандемии коронавируса.

«Если не будет дополнительных потрясений, в этом году будет волна повышения прогнозов в отношении экономики России», — спрогнозировала главный экономист инвесткомпании «Ренессанс Капитал» Софья Донец.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что международное рейтинговое агентство Fitch улучшило свой прогноз по динамике ВВП России в 2020 году: по итогам года показатель снизится на 4,9%, а не на 5,8%, как прогнозировалось ранее.

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