Пекин, , 06:13 — REGNUM Ведущий китайский автопроизводитель First Automotive Works (FAW) Group Co., Ltd. продал 314 454 автомобиля в августе, сообщает 8 сентября агентство Синьхуа.

Данный показатель оказался на 14% выше, чем за аналогичный месяц 2019 года. Продажи каноничного седана Hongqi достигли 21 020 единиц в прошлом месяцев, что на 109,8% больше в годовом исчислении.

Совместные предприятия компании FAW-Volkswagen и FAW Toyota также отчитались о 7,8% и 17,2% росте за август соответственно. Дочернее предприятие FAW Jiefang, которое специализируется на грузовиках, продало 36 тыс. единиц автомобилей в прошлом месяце, что более чем на 60% больше в годовом исчислении.

Компания FAW Group была основана в 1953 году в города Чанчунь, столице провинции Цзилинь ан северо-востоке Китая. Она является колыбелью китайской автомобильной индустрии. Группа продала более 1,63 млн автомобилей за первую половину 2020 года, что на 2,3% больше в годовом исчислении.