Пхеньян, , 07:56 — REGNUM Сегодня, 9 сентября, в Северной Корее отмечают 72-ю годовщину основания государства в 1948 году при поддержке Советского Союза. Однако, по информации агентства Kyodo, тяжёлая экономическая ситуация, вызванная пандемией и стихийными бедствиями, препятствует праздничной атмосфере в стране.

Тем не менее, традиционный военный парад должен будет пройти 10 октября — в день 75-летие основания Трудовой партии Кореи. Ожидается, что на этом параде КНДР продемонстрирует своё новейшее оружие. Эти ожидания связаны с заявлением Ким Чен Ына представить «новое стратегическое оружие», которым нация будет обладать «в ближайшем будущем», на встрече правящей партии в конце декабря прошлого года.

Однако, как сообщает агентство Kyodo, ссылаясь на дипломатические источники в Пекине, на параде 10 октября, вероятно, не будет продемонстрировано новейшее оружие. Виной этому стагнация, в которую впала экономика КНДР, не справляющаяся с вызовами времени.

В начале этого года Северная Корея, опасаясь коронавируса, прекратила какое-либо транспортное сообщение с Россией и Китаем — основными торговыми партнёрами. Предполагается, что жители КНДР столкнулись с острой нехваткой продуктов питания и медикаментов.

Кроме того, из-за тупика в переговорах с США о денуклеаризации и ослаблении экономических санкций Северная Корея может столкнуться с трудностями в обеспечении своих граждан предметами первой необходимости, считают эксперты.

Помимо этого, в последнее время на Северную Корею обрушились мощные тайфуны и наводнения. Это вызывает опасения, что экономика страны сильно пострадает из-за падения сельскохозяйственного сектора.