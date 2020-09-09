Пекин, , 06:07 — REGNUM Снижение цен производителей в Китае продолжилось в Августе по мере оздоровления промышленной активности и рыночного спроса, сообщает 9 сентября агентство Синьхуа.

Индекс цен производителей (PPI), который измеряется на основе цен на товары на фабричных воротах, упал на 2% в годовом исчислении в августе, сообщили в Национальной бюро статистики КНР.

Данный показатель был ниже 2,4% падения в июле. В месячном исчислении PPI поднялся на 0,3% в августе. Главный статистик бюро Дун Лицзюань связывает рос с «продолжающимся улучшением в сфере промышленного производства и оздоровлением рыночного спроса».

В период с января по август текущего года индекс цен производителей в Китае падал в среднем на 2% в годовом исчислении, сообщили в бюро.