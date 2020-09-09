Вашингтон, , 05:57 — REGNUM Сумму в $16,5 млрд потерял за один день основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, следует из информации о рейтинге миллиардеров Forbes Real-Time.

При этом бизнесмен опустился с третьей строчки рейтинга богатейших людей мира на восьмое место. В настоящее время его состояние оценивается в $71,4 млрд. Потери связаны с резким падением стоимости акций Tesla после непопадания компании в индекс S&P 500.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа Илон Маск занял третье место в списке богатейших людей мира по версии агентства Bloomberg, обогнав главу Facebook Марка Цукерберга.

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