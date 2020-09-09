Хабаровск, , 05:47 — REGNUM Власти регионов Дальнего Востока выступили против создания единой авиакомпании в ДФО. От субъектов прозвучало предложение — создать в качестве альтернативы альянс региональных авиакомпаний, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Самолет Павел Латышов © ИА Красная Весна

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По информации минтранса Хабаровского края, на прошедшем совещании с участием руководителей министерств транспорта Дальнего Востока, авиакомпаний «Якутия», «Аврора», «Полярные авиалинии», «Хабаровские авиалинии», «СиЛА» и замруководителя производителя российских воздушных судов ПАО НПК «Иркут» было принято решение подготовить и представить предложения о создании дальневосточной авиакомпании в Минтранс РФ до 10 сентября.

Участники обсудили предварительную концепцию будущего альянса, предложенные варианты бизнес-модели альянса, рассмотрели вопросы маршрутных сетей, обновления парка воздушных судов, тарифной политики, объёмов необходимого субсидирования и другие вопросы.

На первом этапе решено создать Наблюдательный совет, в который войдут представители от каждого региона и владельцы авиакомпаний.

Судьба создания региональной дальневосточной авиакомпании решится 9 сентября на совещании с участием министра транспорта Евгения Дитриха и губернатор Сахалина Валерия Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, единая дальневосточная авиакомпания будет представлять собой альянс из существующих авиаперевозчиков, между которыми установятся партнёрские отношения в части выполнения социально-важных региональных маршрутов.

Основной перевозчик — авиакомпания «Аврора».