Хараре, , 05:07 — REGNUM Зимбабве возобновит международное авиасообщение с 1 октября, заявила глава министерства информации страны Моника Мутсвангва в ходе брифинга.

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По ее словам, всем прибывающим на территорию Зимбабве будет необходимо иметь при себе справку об отсутствии COVID-19, сделанную не более, чем за 48 часов до прибытия. Также в аэропортах страны усилят меры санитарной безопасности в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Зимбабве разрешило возобновить внутренние авиаперелеты в стране. Соответствующее решение было принято в связи со снижением заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране.

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