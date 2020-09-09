Москва, , 03:34 — REGNUM Арбитраж Москвы 12 октября 2020 года приступит к рассмотрению иска Министерства промышленности и торговли России к институту океанологии им. П. П. Ширшова. С ответчика требуют многомиллионную неустойку по госконтракту, заключённому семь лет назад, передаёт ИА REGNUM.

Иск к институту Российской академии наук поступил 31 августа 2020 года, а 3 сентября его принял судья Ведерников. Истец требует взыскать 11 024 000 рублей, которые фигурируют как неустойка по государственному контракту от 19.04.2013 года №13 411.1 007 409.09.058.

Институт получает не первый иск от министерства. Предыдущие претензии ведомство подало в июле и их рассмотрят 23 ноября. Речь также идёт о неустойке, но в размере 13 190 614,57 рубля. Контракт, лёгший в основу этого спора, был заключён в 2014 году.

По открытым данным, институт был поставщиком по свыше 80 госконтрактам на сумму 1,3 млрд рублей, из них как минимум 16 были заключены с Минобрнауки России. С Минпромторгом его связывают не менее пяти контрактов на 472 млн рублей.