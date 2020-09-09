Тегеран, , 03:37 — REGNUM 8 сентября посол Ирана в Москве Казем Джалали и заместитель министра энергетики России Анатолий Тихонов подчеркнули важность расширения сотрудничества между Тегераном и Москвой. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Джалали и Тихонов встретились и провели переговоры о текущем энергетическом сотрудничестве между Ираном и Россией. На встрече Тихонов подчеркнул необходимость развития экономического сотрудничества между двумя странами путем реализации совместных проектов.

Отметив усилия, предпринимаемые для устранения препятствий на пути развития торгово-экономического сотрудничества между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией, Джалали выразил надежду, что комплекс принятых мер приведет к реализации воли лидеров двух стран по увеличению объемов торговых обменов между двумя странами до уровня, превышающего его нынешний объем.

Кроме того, Джалали выразил надежду на дальнейшее сотрудничество в рамках реализации двусторонних договорённостей.