Тегеран, , 03:14 — REGNUM За последние пять месяцев текущего иранского года (начавшегося 20 марта) Иран произвел около 9,2 млн тонн стального слитка, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Компании, связанные с иранскими рудниками и горнодобывающей промышленностью, организация развития и реконструкции, а также иные крупные иранские горнодобывающие компании работают над производством стали в рамках реализации лозунга «Скачок производства».

Иран является 10-м ведущим производителем стали в мире, при этом страна планирует увеличить годовой объем производства до 55 миллионов тонн в соответствии с планом видения 2025 года. Примерно 30−35 миллионов тонн из этой цифры предназначены для удовлетворения внутренних потребностей, а остальные 20−25 миллионов тонн ориентированы на экспорт.

Сообщается, что экспорт стали составляет от 40 до 45 процентов экспорта горнодобывающей промышленности Ирана.