Париж, , 23:28 — REGNUM Uber во Франции объявил о своем намерении отказаться от дизельного топлива и бензина и к 2025 году перевести 50% автопарка на электричество, сообщает Le Figaro.

Во вторник, 8 сентября, представители Uber во Франции объявили о полном отказе от дизельных автомобилей к 2024 году и о замене к 2025 году 50% всего автопарка на электромобили.

«На данный момент 17% наших автомобилей гибридные и электрические. Большая часть — гибридные», — пояснила генеральный директор Uber во Франции Лорелин Серьёй.

Чтобы стимулировать отказ водителей от автомобилей, загрязняющих окружающую среду, компания подготовила бюджет в 75 миллионов евро. «Водитель, который будет использовать специальное приложение Uber 42 часа в неделю, сможет получить 4500 евро через 3 года. Для тех, кто работает на нас 15 часов в неделю, помощь составит примерно 1600 евро», — пояснила Лорелин Серьёй.

При этом Uber будет постепенно усиливать давление на водителей: в 2021 году те сотрудники, которые недавно приобрели дизельный автомобиль, потеряют доступ к приложению сервиса.

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