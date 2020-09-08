Киев, , 21:03 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что в настоящий момент он не видит у страны «проблем с деньгами».

Владимир Зеленский President.gov.ua

Об этом Зеленский заявил сегодня, 8 сентября, в ходе рабочего визита в Житомирскую область, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вместе с тем президент признал, что Украина — «не в наилучшем экономическом положении», но добавил, что в такой ситуации весь мир без исключения.

«Мы знаем реалии, у нас более-менее стабильная, контролируемая ситуация… Во всём мире много предприятий закрыто из-за COVID, много людей потеряли рабочие места, лишились зарплат. Давайте просто это спокойно признавать и бороться с этими проблемами», — добавил Зеленский.

Напомним, что в августе премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в государственном бюджете Украины нет никакой «дыры», а есть «плановый дефицит» в размере 7,5% ВВП.

«И это относительно небольшая сумма по сравнению с некоторыми европейскими странами, где бюджетный дефицит, по его словам, оценивается даже в 10−14%», — подчеркнул Шмыгаль.