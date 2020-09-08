Милан, Италия, , 19:49 — REGNUM В первые семь месяцев 2020 года объем розничной онлайн-торговли в Италии вырос на 28,5% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, сообщили в национальной службе статистики Istat во вторник, 8 сентября.

Общие объемы розничной торговли при этом за первые 7 месяцев года снизились на 8,5% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, в июле 2020 года — на 7,2% в сравнении с показателями за июль 2019 года.

В условиях эпидемии и введенных правительством ограничений жители страны сократили объемы потребления, при этом переходя по возможности на онлайн-заказы, констатировали статистики.