Таранто, Италия, , 19:46 — REGNUM До 2025 года итальянская Enel закроет все угольные электростанции на территории страны, заявил во вторник, 8 сентября, один из топ-менеджеров компании Карло Тамбури.

Enel планирует вместо угля использовать «сочетания возобновляемых источников энергии», в частности, водород, отметил также Тамбури.

Декларируемые цели отказа от угля — экологические, ранее в правительстве Италии выражали намерение использовать ситуацию «коронакризиса» для ускоренного перехода к «зеленой» энергетике.