Бишкек, , 18:29 — REGNUM Межведомственная комиссия в ближайшее время рассмотрит предложение министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана о возобновлении пассажирского авиасообщения с Киргизией, передает «Tengritravel.kz».

Отмечается, что ранее за восстановление полетов между Казахстаном и Киргизией, приостановленных из-за пандемии коронавируса, высказались и киргизстанские власти, внеся Казахстан в перечень стран, чьи граждане могут въехать в Киргизию.

Однако, впоследствии выяснилось, что в Киргизию разрешили въезд только тем иностранцам, которые являются членами семей киргизстанцев, а также намеревающихся лечиться в Киргизии. Зарубежным туристам же доступ в республику по-прежнему остается закрыт.

Напомним, что с 17 августа Казахстан возобновил авиасообщение с Россией, Белоруссией, Германией, Египтом, Нидерландами, Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами.