Подгорица, , 18:21 — REGNUM Институт общественного здравоохранения Черногории опубликовал данные по тестированию населения к вечеру 8 сентября. Снова был поставлен печальный рекорд по выявленным новым случаям заражения коронаврусом.

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Из обработанных 839 ПЦР-тестов 216 оказалось положительными. За сутки умерли три человека, общее число умерших с начала эпидемии 112.

Всего активных случаев насчитывается 1451.