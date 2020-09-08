Москва, , 18:08 — REGNUM Начало сентября стало испытанием для инвесторов практически на всех рынках. Об этом 8 сентября ИА REGNUM заявил вице-президент, начальник управления казначейства «Ренессанс Кредит» Виктор Касьянов.

«Непрерывный, в течение пяти месяцев, рост акций технологических компаний США сменился тотальными распродажами. Индекс NASDAQ потерял более 3% за неделю, при этом за последние два дня снижение составило 6,2%. Акции таких компаний, как Tesla и Zoom Video рухнули на 12% и 19% соответственно. Паника в IT-секторе перекинулась на другие отрасли и фондовые рынки. Расширенные индексы S&P 500 и STOXX 600 потеряли более 2%. Китайский Shanghai Composite растерял весь рост начала недели и закрылся на 0,8% ниже. Рублевый индекс российских акций IMOEX потерял 2%, а долларовый RTS — 3,6%. В лидерах падения акции Детского мира (-8,3%) и Полюса (-6,0%)», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что штиль на мировом рынке нефти также закончился обвалом. Цены достигли минимумов за месяц на информации о новых скидках от Saudi Aramco на ключевых рынках США, Европы и Азии. «Цены на золото вошли в коридор 1 900 — 2 000 долл./унц. Инвесторы немного остыли к «тихой гавани» на фоне роста доходностей «длинных» US Treasuries в ожидании роста потребительской инфляции в США», — пояснил Касьянов.

Он добавил, что рубль остается заложником геополитики, теряя почти 2% к доллару и более 1% к евро. «Участники валютного рынка оценивают перспективы введения новых санкций против России после обнародования информации об отравлении Алексея Навального. Евро показал рост 8 сентября до уровня 1,20 к доллару, но не смог закрепиться выше и скорректировался до уровня 1,1838 на фоне обеспокоенности Европейского Центробанка стремительным укреплением единой европейской валюты. Рынок госбумаг снизился под влиянием настроений на валютном рынке. Кривая ОФЗ прибавила около 5 б.п. Участников уже не вдохновляют рекордные аукционы Минфина, проходящие при доминировании госбанков», — заявил эксперт.