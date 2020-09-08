Подгорица, , 17:57 — REGNUM Средняя цена квадратного метра жилья в новостройке в Черногории во втором квартале 2020 года составила тысячу евро и была ниже на 17,1% по сравнению с тем же кварталом в 2019 году, но была на 6,4 процента выше, чем в первом квартале 2020 года.

Об этом сообщает статистическое управление Черногории Монстат.

Средняя цена квадратного метра новой квартиры в столице Подгорице составила 974 евро, в приморском районе — 1229 евро, в центральном регионе — 669 евро, а в северном регионе средняя цена квадратного метра в новостройке — 845 евро, говорится в сообщении ведомства.