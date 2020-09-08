Москва, , 17:35 — REGNUM В РФ можно не ждать значительного роста занятости в сегменте малого и среднего бизнеса до тех пор, пока он не вернёт упущенное за последние полгода, считает заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов. Об этом он заявил 8 сентября корреспонденту ИА REGNUM.

«Мы не увидим значительного роста занятости, пока бизнес не вернет упущенное за последние 6 месяцев, — сказал экономист. — На примере торговли, которая составляет основную долю сектора МСП, по данным Сбербанка, в августе только две отрасли показали значительный рост активных торговых точек в сравнении с февралем — это телекоммуникации и цифровые товары. Все остальные если не в минусе, то показывают минимальный рост».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что сектор российского малого и среднего бизнеса откатился в своем развитии на три-четыре года назад.

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