Москва, 8 сентября 2020, 17:29 — REGNUM Сектор российского малого и среднего бизнеса откатился в своем развитии на три-четыре года назад, считает заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов. Об этом он заявил 8 сентября корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Завьялова, прямые последствия коронавируса российский бизнес будет ощущать на себе еще месяца два-три.
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