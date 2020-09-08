Москва, , 17:29 — REGNUM Сектор российского малого и среднего бизнеса откатился в своем развитии на три-четыре года назад, считает заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов. Об этом он заявил 8 сентября корреспонденту ИА REGNUM.

«По оптимистичным прогнозам, мы увидим постепенное восстановление деловой и предпринимательской активности в начале 2021 года, — сказал он. — Нельзя сказать, что сектор МСП сжался до совсем незначительных масштабов, скорее мы откатились в развитии на три-четыре года назад. Другими словами, сначала за 1,5−2 года мы должны наверстать потерянное, и только после этого начнется реальный рост».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Завьялова, прямые последствия коронавируса российский бизнес будет ощущать на себе еще месяца два-три.

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