Москва, , 17:23 — REGNUM Прямые последствия коронавируса российский бизнес будет ощущать на себе еще месяца два—три, считает заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов. Об этом он заявил 8 сентября корреспонденту ИА REGNUM.

«Полагаю, что в сентябре—октябре можно будет подводить реальные итоги по количеству переживших коронавирус компаний. Вряд ли стоит ожидать взрывного роста занятости в секторе МСП, поскольку восстановление пойдет медленнее, чем обычно: работающие компании за период пандемии съели все те небольшие ресурсы, которыми располагали, а открытие нового бизнеса также требует финансов, которых не так много. С учетом туманных экономических перспектив и того факта, что коронавирус еще не побежден, вряд ли предприниматели побегут открывать новые компании», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Завьялова, заявленные показатели национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», вероятнее всего, не будут достигнуты.

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