Москва, 8 сентября 2020, 17:23 — REGNUM Прямые последствия коронавируса российский бизнес будет ощущать на себе еще месяца два—три, считает заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов. Об этом он заявил 8 сентября корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Завьялова, заявленные показатели национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», вероятнее всего, не будут достигнуты.
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