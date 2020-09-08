Москва, , 17:16 — REGNUM Заявленные показатели национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», вероятнее всего, не будут достигнуты. Об этом корреспондент ИА REGNUM 8 сентября заявил заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов. Так он прокомментировал информацию о том, что власти РФ пересмотрели целевой показатель по численности занятых в малом и среднем бизнесе.

«Еще в начале 2020 года стало понятно, что по итогам года показатели национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», вероятнее всего, достигнуты не будут, — отметил Завьялов. — Так, по данным реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, по итогам 2019 года отмечалось снижение числа занятых в субъектах МСП на 500 тыс. человек при одновременном увеличении количества индивидуальных предпринимателей на 68 тыс. человек. Отчасти снижение занятости компенсировали самозанятые, которых в 2019 году зарегистрировалось порядка 300 тыс. человек, однако это не позволило выйти на предусмотренный национальным проектом показатель занятости в сфере МСП на уровне 19,6 млн человек. Количество юридических лиц — субъектов МСП в течение 2019 года также сокращалось».

Экономист отметил, что, по данным Росстата, на март 2020 года на 6 новых организаций приходилось 13 выбывших, а в целом реестр МСП по итогам 2019 года сократился на 125 тыс. организаций.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что занятость в сегменте российского малого и среднего бизнеса не будет расти интенсивными темпами.

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