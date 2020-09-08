Москва, 8 сентября 2020, 17:16 — REGNUM Заявленные показатели национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», вероятнее всего, не будут достигнуты. Об этом корреспондент ИА REGNUM 8 сентября заявил заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов. Так он прокомментировал информацию о том, что власти РФ пересмотрели целевой показатель по численности занятых в малом и среднем бизнесе.
Экономист отметил, что, по данным Росстата, на март 2020 года на 6 новых организаций приходилось 13 выбывших, а в целом реестр МСП по итогам 2019 года сократился на 125 тыс. организаций.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что занятость в сегменте российского малого и среднего бизнеса не будет расти интенсивными темпами.
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