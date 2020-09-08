Москва, 8 сентября 2020, 16:57 — REGNUM Занятость в сегменте российского малого и среднего бизнеса не будет расти интенсивными темпами, считает завлабораторией исследований проблем предпринимательства Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Вера Баринова. Об этом она заявила 8 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о том, что власти РФ пересмотрели целевой показатель по численности занятых в малом и среднем бизнесе.
Как подчеркнула экономист, антикризисные меры весны-лета 2020 года были направлены на поддержку существующих предпринимателей, чтобы предотвратить разорение бизнесов, и в настоящее время пока не идет речь об интенсивном росте.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, только за июль 2020 года число индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, входящих в реестр МСП, сократилось на 7,6%.
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