Бишкек, , 16:45 — REGNUM Власти Киргизии выделили 221,5 млн сомов (213 млн рублей) на закупку 700 тысяч доз вакцины против гриппа и 20 тысяч доз вакцины против пневмококка для профилактики сезона острых респираторных заболеваний в весенне-осенний период. Об этом сегодня, 8 сентября, на брифинге заявил премьер-министр Кубатбек Боронов.

По словам высокопоставленного чиновника, вакцинацию в преддверии сезона острых респираторных заболеваний пройдут дети, учителя и врачи.

Глава правительства выразил надежду на то, что вакцинация от гриппа положительно повлияет на эпидемиологическую ситуацию, связанную с коронавирусом.

ИА REGNUM напоминает, что с начала пандемии в Киргизии коронавирус выявлен у 44 526 местных жителей. Из них уже выздоровело 40 158 человек, а умерло — 1 062.