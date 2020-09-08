Бишкек, , 16:43 — REGNUM Тарифы на электроэнергию и отопление в Киргизии не будут меняться вплоть до 2022 года. Об этом сегодня, 8 сентября, на брифинге заявил премьер-министр Кубатбек Боронов.

Читайте также: Киргизия теряет 15% произведенной электроэнергии

По словам высокопоставленного чиновника, это связано с принятием правительством республики постановления о среднесрочной тарифной политике.

При этом глава правительства выразил надежду на то, что к тому времени властям Киргизии совместно с энергетическими компаниями удастся провести оптимизацию энергосистемы страны.