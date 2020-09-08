Бишкек, , 16:42 — REGNUM Строительство в столице Киргизии новой инфекционной больницы, предназначенной для пациентов с коронавирусом, завершено уже на 75%. Об этом на брифинге заявил премьер-министр Кубатбек Боронов.

Глава правительства призвал соотечественников воздержаться от необоснованной критики в отношении строящегося медучреждения, подчеркнув при этом, что больница возводится в соответствии со всеми строительными нормами и требованиями.

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«У нас есть расчеты, чтобы здание было морозоустойчивым и не нагревалось в жару», — подчеркнул высокопоставленный чиновник.

Боронов уточнил, что здание новой больницы изначально не планировали делать кирпичным, и именно поэтому ее возводят с применением легких конструкций.

«Сейчас многие начали критиковать строительные работы и применяемые материалы. Это неправильно. Давайте подождем и увидим результаты. Лучше поддержите строителей, которые трудятся круглосуточно», — подытожил он.