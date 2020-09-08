Бишкек, , 16:40 — REGNUM На выплату пенсий и социальных пособий в январе — августе 2020 года социальный фонд Киргизии израсходовал более 31 млрд 498 млн сомов (30 млрд 286 млн рублей).

Большая часть этих денег потрачена на выплаты в Ошской области — свыше 5 млрд 769 млн сомов (5 млрд 547 млн рублей), в Джалал-Абадской области — 5 млрд 356 млн сомов (5 млрд 150 млн рублей), в столице республики — более 5 млрд 135 млн сомов (4 млрд 937 млн рублей) и в Чуйской области — около 4 млрд 857 млн сомов (4 млрд 670 млн рублей).

Затем следуют Иссык-Кульская область — около 2 млрд 862 млн сомов (более 2 млрд 751 млн рублей), Нарынская область — более 2 млрд 538млн сомов (2 млрд 440 млн рублей) и Баткенская область — около 2 млрд 521 млн сомов (около 2 млрд 424 млн рублей).

Замыкают список Таласская область — свыше 1 млрд 301 млн сомов (1 млрд 251 млн рублей) и южная столица Киргизии, город Ош — около 1 млрд 132 млн сомов (1 млрд 88 млн рублей).