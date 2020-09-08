Бишкек, , 16:40 — REGNUM Практически все населенные пункты в Киргизии подключены к электрическим сетям, но только 76% жителей республики имеют стабильный доступ к ним. Об этом говорится в материалах национального статистического комитета.

При этом в Киргизии доля энергии, поступающей из возобновляемых источников, в общем объеме энергопотребления составляет лишь около 33,9%.

Также отмечается, что только 20% киргизстанцев используют для приготовления пищи и отопления помещений экологически чистые виды топлива — газ и электричество.