Москва, , 05:37 — REGNUM

Низкий доход банковских вкладов может побудить российских граждан воспользоваться возможностями инвестировать свои финансовые накопления по-другому. Какие правила вступят в силу для защиты таких инвесторов и будет ли такая защита надежной, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Галина Смирнова.

Центробанк России Иван Шилов © ИА REGNUM

Если предложение об обязательном тестировании клиентов, желающих приобрести банковские инвестиционные продукты, будет одобрено ЦБ РФ, в банковском секторе российской экономики появиться еще одна возможность сбросить всю ответственность на «квалифицированного потребителя». Действительно, тестирование, предназначенное для оценки понимания клиентом предоставляемых ему возможностей и связанных с ними рисков, может быть воспринято продавцом в качестве «индульгенции», которая освободит его от ответственности за предоставление некачественной услуги.

Ведь клиент «все понял», не так ли? Как сделать, чтобы и деньги россиян не лежали мертвым грузом на депозитах, а грамотно инвестировались, и чтобы при этом банки не бросали клиентов «в свободное плавание» с непредсказуемым результатом, читайте в статье Галины Смирновой «Тестирование банковских клиентов освободит ЦБ РФ от ответственности?».