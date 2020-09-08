Москва, , 15:25 — REGNUM В августе 2020 года самыми покупаемыми новыми грузовиками в России стали модели предприятия КамАЗ. Об этом 8 сентября сообщается на сайте «Автостат Инфо».

За прошедший месяц в стране было куплено 2368 грузовиков Камского автомобильного завода. Это на 0,6% больше прошлогоднего результата продаж.

На втором месте разместились грузовые автомобили ГАЗ. Их приобрели 713 покупателей — на 23% меньше, чем год назад. Тройку лидеров замыкает марка Scania. Шведская автокомпания в августе 2020 года продала в России 357 грузовых авто, что на 10% больше, чем годом ранее.

Четвертое и пятое места соответственно заняли Mercedes-Benz (306 ед.; +14%) и MAN (306 ед.; — 29,7%).

Напомним, в августе 2020 года российские автодилеры реализовали 5844 грузовых авто. Это на 10,7% меньше, чем год назад.

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