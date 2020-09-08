Подгорица, , 15:18 — REGNUM Черногория присоединилась к борьбе с вирусом африканской чумы свиней и запустила информационную кампанию по предотвращению распространения заболевания в Юго-Восточной Европе, инициированную ЕС.

Кампания проводится в странах, где повышен риск возникновения этой болезни животных. Она проводится в Албании, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Греции, Косово, Северной Македонии, Сербии, Словении и Черногории.

Частью этой кампании являются рекламные щиты на всей территории Черногории, а также анимационный фильм, который транслируется по национальному и нескольким местным телеканалам.