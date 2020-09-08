Заинск, Татария, , 15:21 — REGNUM Начало строительства нового энергоблока Заинской ГРЭС сегодня, 8 сентября, запустили министр энергетики РФ Александр Новак и глава Татарии Рустам Минниханов.

В Заинске в честь этого события открыли памятный знак. Глава республики в приветственной речи заявил, что этот проект важен не только для региона, но и для всей страны. Его реализация будет своевременной и качественной, заверил Минниханов.

Контракт стоимостью 37,5 млрд рублей достался турецкой компании «ЭНКА». Реализован проект будет на базе оборудования американской General Electric. Компания поставит самую эффективную и мощную газовую турбину в линейке корпорации. Кроме этого, на объект поступят паровые турбина и котел-утилизатор, а также генераторы. Завершить работы запланировали до 30 ноября 2023 года.

Заинская ГРЭС возведена еще в 1960-е годы. Она вырабатывает около 25% энергии, потребляемой Татарией. Модернизация Заинской ГРЭС стала крупнейшим энергопроектом страны. Новый проект позволит снизить стоимость электроэнергии для потребителей, а сокращение выбросов снизит угрозу предприятий-экспортеров в части пограничного углеродного налога.

ИА REGNUM напоминает, 7 августа в Нижнекамске состоялась церемония запуска газопровода высокого давления «Елабуга Центральная — ПАО «Нижнекамскнефтехим». Газопровод обеспечит поставку необходимых дополнительных объемов природного газа для развития предприятий промышленного узла в городе в объеме до 4 млрд кубометров в год.

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