Москва, 8 сентября 2020, 15:12 — REGNUM Только за июль 2020 года число индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, входящих в реестр МСП, сократилось на 7,6%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 сентября заявила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Так она прокомментировала новость о том, что правительство России снизило целевой показатель по численности занятых в секторе малого и среднего бизнеса.
Но это, как подчеркнула эксперт, маловероятно.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что в ближайшие четыре-пять лет рост экономики России темпами выше 2−3% в год возможен только при стимулировании экономической активности в малом и среднем бизнесе.
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