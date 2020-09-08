Москва, , 15:12 — REGNUM Только за июль 2020 года число индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, входящих в реестр МСП, сократилось на 7,6%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 сентября заявила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Так она прокомментировала новость о том, что правительство России снизило целевой показатель по численности занятых в секторе малого и среднего бизнеса.

«Вопрос занятости в МСП для развития экономики очень важен, так как это сохранение и рост занятости в стране. Но при некоторых мерах поощрения развития МСП, численность занятых не только не растет, но сокращается, — сказала экономист. — А пандемия очень серьёзно ударила по состоянию этого важнейшего сектора экономики. Так, только за июль 2020 года число индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, входящих в реестр МСП, сократилось на 7,6%. Для того, чтобы достичь плановых показателей численности в 2021 году и дальше, необходимо, скорее всего, принять для этого такие меры, которые смогли бы дать ускорение развитию МСП».

Но это, как подчеркнула эксперт, маловероятно.

«Даже субсидируя, создавая условия для развития МСП, добиться такого роста невозможно», — подытожила Иванова-Швец.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что в ближайшие четыре-пять лет рост экономики России темпами выше 2−3% в год возможен только при стимулировании экономической активности в малом и среднем бизнесе.

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