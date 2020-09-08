Москва, , 14:57 — REGNUM Федеральная налоговая служба пояснила, как будет рассчитываться налог на проценты по вкладам. Налог платят все граждане без исключения, освобождения не предусмотрено, отметили в ФНС.

Федеральная налоговая служба Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Налог будет начисляться с сумм, превышающих доход от вложения 1 млн рублей на один год. Он будет рассчитываться как произведение 1 млн руб. на ключевую ставку Банка России, действующую на первое число налогового периода.

ФНС привела пример расчета налога. Если доход с суммы вклада человека в банке за 2021 год составил 86 тыс. 800 руб. (1 млн 400 руб. x 6,2%). Необлагаемый процентный доход — 45 тыс. руб. (1 млн руб. x 4,5% — ключевая ставка ЦБ РФ). Таким образом НДФЛ к уплате составит 5 тыс. 434 руб. — (86 тыс. 800 — 45 тыс. руб.) x 13%.

Как сообщало ИА REGNUM, налог в отношении процентных доходов начнёт действовать с 1 января 2021 года. Новая мера не затронет доходы от вкладов, полученные в 2020 году.

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