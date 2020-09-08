Москва, , 14:33 — REGNUM Освободить от налогов самозанятых, чей доход не превышает прожиточный минимум — решение абсолютно логичное, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«Во-первых, из-за карантинных ограничений, вызванных пандемией, сильнее всего пострадала сфера услуг. А именно в этой области трудится основная доля самозанятых.

Основной задачей государства сейчас является скорейшее восстановление потребительского спроса именно в данном сегменте.

А снижение фискальной нагрузки как нельзя лучше влияет на деловую активность и состояние бизнес-климата, в том числе и в секторе услуг.

Во-вторых, налог на самозанятых и без того невелик. Если же говорить о тех, чей доход не превышает прожиточный минимум, то получается, что «навару» с таких предпринимателей государству — копейки. Погоды в бюджете эти налогоплательщики, точно, не сделают.

Так что отмена налога на самозанятых, чей доход не превышает прожиточного минимума, не скажется негативно на налоговых поступлениях в бюджет, но может сыграть крайне позитивную роль в ускорении выхода экономики государства из кризиса», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект, позволяющий самозанятым не платить налог, если доходы не превышают прожиточный минимум, разрабатывают депутаты Госдумы от «Справедливой России».

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