Москва, 8 сентября 2020, 13:49 — REGNUM В фискально-правовой сфере, регулирующей деятельность МСП в России, наблюдается системный сбой, считает руководитель Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Константин Ордов. Об этом он заявил 8 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что правительство России снизило целевой показатель по численности занятых в секторе малого и среднего бизнеса к 2024 году.
Напомним, как сообщили ранее «Известия», правительство России уменьшило целевой показатель по числу занятых в рамках национального проекта о малом и среднем предпринимательстве. Предполагается, что в 2024 году число занятых в секторе МСП должно составить 23,5 млн человек, хотя до этого речь шла о 25 млн.
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