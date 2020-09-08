Москва, , 13:49 — REGNUM В фискально-правовой сфере, регулирующей деятельность МСП в России, наблюдается системный сбой, считает руководитель Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Константин Ордов. Об этом он заявил 8 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что правительство России снизило целевой показатель по численности занятых в секторе малого и среднего бизнеса к 2024 году.

«Снизить прогнозы по количеству работников, занятых в сфере малого и среднего бизнеса, могла заставить анонсированная представителями правительства РФ новая экономическая программа выхода из кризиса, — сказал Ордов. — Снижение несущественное, но и прогнозируемое количество свидетельствует об отсутствии в антикризисной программе ставки на малый и средний бизнес. Цифра в 20−25 млн человек, занятых в МСП, настолько ниже показателя развитых стран, что это лишь указывает на системный сбой не столько в экономической, сколько в фискально-правовой сфере, регулирующей деятельность МСП в России».

Напомним, как сообщили ранее «Известия», правительство России уменьшило целевой показатель по числу занятых в рамках национального проекта о малом и среднем предпринимательстве. Предполагается, что в 2024 году число занятых в секторе МСП должно составить 23,5 млн человек, хотя до этого речь шла о 25 млн.

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