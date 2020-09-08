Лондон, , 13:49 — REGNUM В Великобритании продаётся сделанный на заказ Aston Martin Jet 2 + 2 Shooting Brake от итальянского тюнинг-ателье Bertone. Об этом сообщается на портале ClassicMobili.

Компания Bertone представила семь лет назад на Женевском автосалоне модернизированный Aston Martin, созданный на основе модели Rapide. Модель была создана в честь 60-летия сотрудничества Aston Martin и Bertone.

Aston Martin Jet 2 + 2 Shooting Brake оснащен атмосферным 5,9-литровым двигателем V12 Rapide мощностью 470 л. с.

Кроме того, автомобиль оснащён задней дверью с гидравлическим подъемом, а задние сиденья могут автоматически складываться одним нажатием кнопки.

Цена модели не сообщается.

Ранее в Канаде была выставлена на продажу оригинальная модель W Triposto.

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