Кампала, , 13:55 — REGNUM Фермеры в Уганде собрали небывалый урожай, однако нарушение работы транспорта и снижение спроса на товары привело к обвалу цен на продовольствие. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

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Фермеры вынуждены продавать свою продукцию почти по себестоимости, потому что магазины и торговцы значительно сократили количество закупаемых продуктов питания.

Теперь в стране часто можно увидеть продукты питания, сваленные вокруг рынков и ферм, так как цены на фрукты и овощи в пять раз ниже, чем были несколько месяцев назад.

Джеймс Каньидже, исполнительный директор компании KK Fresh Foods, рассказал, что промышленность серьезно пострадала из-за роста расходов и перебоев с транспортом. Он особенно обеспокоен высокими затратами на отправку продовольствия в ЕС воздушным транспортом.

«Экспорт и цены на продовольствие упали из-за высоких затрат на полеты в Европейский союз и снижении спроса на фоне поздней транспортировке продуктов из-за транспорта», — сказал он.

Он также напомнил о влиянии мер, введённых для предотвращения распространения коронавируса.

«В апреле это было почти 90% сокращение за счет полного прекращения работы всех транспортных средств», — добавил он.

Каньидже также выразил надежду на восстановление экспорта продовольствия, когда авиация полностью возобновит работу, заявляя: «он (экспорт) будет только увеличиваться, когда аэропорты и все цепочки поставок восстановятся по всему миру».