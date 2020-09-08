Тбилиси, , 12:25 — REGNUM Объем иностранных инвестиций в Грузии во II квартале составил $237,8 млн, что на 0,5% больше, чем за такой же период прошлого года. Об этом говорится в предварительном отчете Национальной службы статистики (Грузстат), опубликованном 8 сентября на сайте ведомства.

Сообщается, что больше остальных стран в Грузию вложила Великобритания. Ее доля составила 24,8% от всех инвестиций или почти $59 млн. На втором месте по этому показателю Нидерланды (22,4% или $53,3 млн), на третьем — Турция (13,3% или $31,2 млн).

Более всего, согласно отчету ведомства, иностранных инвестиций за отчетный период вложили в финансовый сектор ($78,1 млн), в энергетику ($29,6 млн) и в строительство ($27,7 млн).

Стоит отметить, что за первое полугодие, по данным Грузстата, в страну поступило $409,6 млн. Это на 25,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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