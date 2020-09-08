Пекин, , 12:10 — REGNUM На китайском авторынке представлен новый купе-кроссовер Volkswagen Tiguan X, который выпускается на совместном предприятии SAIC Volkswagen. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Кроссовер Tiguan с приставкой Х в отличие от обычной модели получил ниспадающую линию крыши и модернизированную заднюю часть. При этом передняя часть у новинки такая же, как у обновленного Tiguan.

Новинка оборудована турбированным бензиновым мотором на два литра, который в зависимости от версии обладает мощностью 186 или 220 л. с. Агрегатируется он с семидиапазонной роботизированной трансмиссией DSG с двумя «мокрыми» сцеплениями.

Ранее стало известно, что немецкая компания Volkswagen планирует представить самый большой кроссовер бренда в первом квартале 2021 года.

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