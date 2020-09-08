Киев, , 12:01 — REGNUM Украина намерена восстанавливать и расширять экспорт сельскохозяйственной продукции в Китай, заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина во время встречи с послом КНР в Киеве Фань Сяньжуном.

Подробности переговоров сообщает пресс-служба министерства сегодня, 8 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM. Ведомство не поясняет, почему министр по евроинтеграции занимается еще и китайским направлением.

Стефанишина отметила главный успех сотрудничества — 90% кукурузы, которую импортировал Китай в 2019 году, было украинского происхождения.

«Мы не останавливаемся на этом и стремимся создать еще больше возможностей для украинского бизнеса по экспорту в Китай, а также реэкспорта в другие страны, в частности через свободные таможенные зоны в КНР… Это касается таких продуктов, как зерновые, мясо, рыба, яйца, ягоды и фрукты, молочные продукты, растительные масла, кондитерские и ликеро-водочные изделия, компоненты кормов для животных и другие продукты. Сейчас мы это обсуждаем с нашими китайскими партнерами», — отметила представитель Киева.

Согласно информации пресс-службы, стороны обсудили дальнейшее сотрудничество в актуальных инвестиционных проектах — в частности, развитие индустриальных парков, специализирующихся на хранении, переработке, перевалке продовольственных товаров; технологических парков по развитию и интеграции производства и переработки сельскохозяйственных продуктов; проектов в сфере транспортной инфраструктуры и энергетики.

По итогам переговоров было заявлено, что стороны переходят к разработке дорожной карты и созданию рабочей группы между посольством КНР и офисом вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины с целью «интенсификации сотрудничества».

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальной информации, доля Китая во внешнеторговом обороте Украины по итогам первого полугодия 2020 г. составила 12,5% (в первом квартале была 10,9%). Отмечается, что общий объем торговли, включая экспорт и импорт, составил $6,8 млрд (для сравнения, с Россией — $4,8 млрд, с Германией — $3,7 млрд).